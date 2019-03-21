Учреждения культуры и образования в этом году получат более 600 пианино белорусского производства

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждения культуры и образования Беларуси в 2019 году необходимо поставить 642 пианино, а в 2020-м - 818, отметил сегодня министр культуры Юрий Бондарь во время торжественной передачи Оршанской детской школе искусств №1 семи пианино "Беларусь", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Учащаяся 4 класса София Шинкевич и министр культуры Беларуси Юрий Бондарь

Всего детским школам искусств Оршанского района было передано 13 новых инструментов, а также по одному получили городской Центр культуры "Победа" и Оршанская централизованная библиотечная система.

Учащаяся 4 класса София Шинкевич и преподаватель по классу фортепиано Галина Федосенко

"Наличие собственного производства музыкальных инструментов имеет важное социальное значение для страны, для развития национальной культуры и искусства. Есть и экономическая целесообразность: пианино собственного производства намного дешевле зарубежного аналога, в частности, его цена в два раза ниже цены пианино российской сборки", - подчеркнул министр.

Во время занятий

Предприятие по производству пианино ООО "Фабрика фортепиано" было создано по поручению главы государства в прошлом году. В июле 2018 года предприятие выпустило первые экземпляры инструмента под названием "Беларусь". В 2019-м начата их поставка в учреждения культуры и образования страны. Пианино обладают акустическими характеристиками, которые ничем не уступают зарубежным брендам, а их качество позволит эксплуатировать инструменты на протяжении многих лет.

Учащаяся 5 класса Марина Ахреева

"Уверен, что использование полученных сегодня пианино "Беларусь" в учебном процессе и творческой деятельности позволит существенно повысить качество обучения, а одаренным детям предоставит шанс успешно выступать на различных конкурсах и фестивалях, в том числе международного уровня, - сказал Юрий Бондарь. - Одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле, а для этого надо поднимать статус городов и сел, делать эти населенные пункты центрами культурных событий. Кто, если не молодежь, обладающая огромным творческим и созидательным потенциалом, может справиться с этой задачей".

Оршанская детская школа искусств №1 является одной из старейших в Беларуси. Она основана в 1937 году. В учебном заведении занимаются более 1 тыс. учащихся по двум направлениям: музыкальное (инструментальное, хоровое и эстрадное отделения) и изобразительное. Работают в школе 92 педагога.-0-

Фото Олега Фойницкого