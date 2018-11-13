"Уикенды с Бергманом" 16-18 ноября предложат фильмы о женском счастье

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухнедельных каникул фильмы Ингмара Бергмана возвращаются в кинотеатр "Пионер". В ближайший уикенд зрителям предложат оценить коллекцию бергмановских комедий и мелодрам о женском счастье и поиске компромиссов в любви и супружестве. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Сразу после просмотра каждую из картин, объединенных в тему "Во славу женщин", можно будет обсудить с киноведом и программным директором "Лістапада" Игорем Сукмановым.

16 ноября откроет уикенд трагикомедия 1952 года "Женщины ждут". Своеобразный "Декамерон" Ингмара Бергмана: коллекция житейских анекдотов о женской доле. Пока братья поглощены преумножением семейного достатка, их жены проводят время в большом загородном доме. Ожидая возвращения супругов, женщины собираются в уютной гостиной, где за шитьем, хозяйственными заботами и чтением модных журналов откровенничают об интимных сторонах семейных отношений.

Кадр из фильма "Не говоря обо всех этих женщинах"

В субботу, 17 ноября, будет представлен самый неожиданный фильм Бергмана - ретро-фарс "Не говоря обо всех этих женщинах" (1964). Безрассудная комедия, почти водевиль "сумрачного" гения кино расскажет о музыкальном критике Корнелиусе - самовлюбленном франте, намеревающемся написать книгу о выдающемся виолончелисте. С этой целью он прибывает на виллу, где музыкант живет в окружении влюбленных в него женщин. Под видом биографа Корнелиус выискивает компромат на маэстро. Однако не так-то просто добиться желаемого результата, когда в дело вмешиваются женщины, и смерть ходит по пятам…

Кадр из фильма "Око дьявола"

Завершится программа уикенда философской комедией "Око дьявола" (1960). Целомудренная девушка для дьявола, в буквальном смысле, что бельмо на глазу. Чтобы избавить себя от этой напасти, властитель ада призывает Дон Жуана. Великий грешник должен соблазнить 20-летнюю дочь пастора (очаровательную Бритт-Мари) прежде, чем она выйдет замуж. В распоряжении распутника всего лишь день и ночь. Бурлеск во славу прекрасных женщин можно посмотреть 18 ноября.

Продолжит свою работу в кинотеатре "Пионер" и выставка "Бергман: Лента времени", знакомящая зрителей с главными вехами творчества и жизни Ингмара Бергмана. Вход на выставку свободный.

Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке Посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института.-0-