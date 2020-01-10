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10 января 2020, 08:39

"Украина с любовью" предстанет в работах мастера Любови Коваленко на выставке в Гомеле

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный выставочный проект "Украина с любовью" (г.Днепр) представят сегодня в Картинной галерее Гавриила Ващенко в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На выставке будут представлены работы мастера Любови Коваленко - художника, иллюстратора, победителя всеукраинского фестиваля, мастера песочной анимации, директора творческого центра "Страна талантов". Она также преподает и помогает освоить такие направления, как лепка из глины, живопись, батик, точечная роспись.

На открытии проекта в Гомеле все желающие смогут присоединиться к творческому процессу под началом Любови Коваленко. Гостья проведет мастер-класс по созданию работ в технике холодный батик.

Экспозиция станет продолжением международного сотрудничества учреждения с творцами из разных стран, в частности Украины. "Галерея постоянно знакомит жителей и гостей города с творчеством украинских художников. Были представлены коллекция работ Черниговского областного художественного музея, выставка участников международного пленера "Днепровский паром", картины, посвященные 30-летию чернобыльской трагедии и другие", - рассказали в галерее.

География выставочных проектов, которые проходят в галерее Народного художника Беларуси Гавриила Ващенко, широка. На творческой площадке проводятся выставки авторов из России, Франции, Китая, Румынии, Индии, Японии, Польши и многих других стран.

С работами Любови Коваленко можно ознакомиться в залах галереи на ул.Карповича,4 по 9 февраля.-0-

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