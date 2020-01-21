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21 января 2020, 10:51

Улетную комедию в трех рейсах готовит Гомельский облдрамтеатр

Фото Гомельского областного драматического театра
Фото Гомельского областного драматического театра

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр готовит премьеру комедии "Boeing-Boeing-Boeing" по пьесе Марка Камолетти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь государственного учреждения Владимир Ступинский.

Жанр спектакля в театре обозначен как "улетная комедия в трех рейсах (с одним антрактом)". Это история о молодом ловеласе, который приударяет сразу за тремя девушками-стюардессами, пояснил Владимир Ступинский. Герой планирует свидания в зависимости от расписания авиарейсов своих подруг, попадает в практически безвыходное положение, но пытается выкрутиться и оказывается в новых смешных ситуациях.

Над постановкой работают режиссер - заслуженный артист России Зураб Нанобашвили, он же создатель художественного оформления спектакля, хореограф - Оксана Рожкова, музыкальное оформление Дины Бортник. Роли исполнят Михаил Гришечкин, Наталия Задорина, Павел Кордик, Лилия Гостева, Анастасия Задорина, Вера Грицкевич, Виталия Тишкова, Александра Герасимович, Мария Ходякова.

"Пьеса Марка Камолетти "Боинг-Боинг" вошла в Книгу рекордов Гиннеса и поставлена более чем в 60 странах. Это произведение не сходит с мировой театральной сцены с 1960 года", - отметил пресс-секретарь.

Премьерные показы в Гомельском облдрамтеатре запланированы на 29 февраля, 1 и 7 марта.

После выпуска улетной комедии сотрудничество облдрамтеатра с Зурабом Нанобашвили не прекратится. Уже в апреле этого года режиссер и труппа представят спектакль по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад". "Удивительно, но за 80 лет существования театра пьеса ни разу не ставилась на этой сцене", - заметил Владимир Ступинский. Репетиции уже идут. В спектакле заняты ведущие артисты театра и молодые актеры - Юрий Фейгин, Сергей Лагутенко, Юрий Мартинович, Анастасия Задорина, Светлана Ефимова, Андрей Шидловский, Михаил Гришечкин, Вера Грицкевич, Виталия Тишкова, Лилия Гостева, Дмитрий Байков, Павел Соловьев, Мария Ходякова, Гиорги Чантурия. Художник-постановщик - Татьяна Стысина.-0-

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