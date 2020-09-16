Уличная выставка работ последователей УНОВИС открылась в Витебске

16 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В центре Витебска сегодня открылась выставка "Художник и город. #100 UNOVIS", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском центре современного искусства.

Ежегодный творческий проект проходит в девятый раз. В этом году впервые открытие проходит в два этапа: в мае выставку презентовали онлайн на виртуальной площади Якуба Коласа в Минске, а теперь она появилась и в городском пространстве Витебска под открытым небом, разместившись на улице Суворова.

Экспозиция включает 32 работы 16 современных витебских художников, последователей творческого объединения УНОВИС. Свое отражение в работах нашло разнообразие индивидуальных стилей, жизненных циклов и биографий художников, тех проблем, которые они поднимают. Так, на выставке можно найти оммаж квадрату Малевича, скульптурные инсталляции городской тематики, изображенные элементы японской одежды и даже очертания арок римского Колизея.

"Столетний юбилей творческого объединения УНОВИС - это явление, которое мы смогли сделать действительно национальным достоянием. Также национальное достояние нашей страны - это искусство, люди, которые творят", - отмечает директор музея Андрей Духовников. Он подчеркнул, что проект "Художник и город" отличается простотой и демократичностью: не нужно идти в музей, достаточно просто пройти по улице, чтобы познакомиться с творчеством талантливейших белорусских художников.

Посетить уличную выставку можно в течение месяца. 15 октября экспозиция переедет в Минск на площадь Якуба Коласа.

"Художник и город" - это выставка под открытым небом, которая позволяет жителям и гостям Беларуси ближе познакомиться с выдающимися современными белорусскими художниками. В прошлом году экспозицию посетили более 2 млн человек. Выставочный проект реализуется Мемориальным музеем-мастерской Заира Азгура совместно с коммуникационной компанией GBS при поддержке Минского и Витебского горисполкомов, музея "Витебский центр современного искусства". Седьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).-0-

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