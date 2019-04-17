Уличный театральный проект "Без сцены" реализуют в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении пешеходных улиц Комсомольская и Революционная в Минске каждую субботу лета будет звучать музыка и оживать статуи. С 1 июня здесь стартует театральный проект No Stage ("Без сцены"), сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

No Stage - это театральный фестиваль, объединяющий современные уличные представления и образовательные интерактивы, талантливых актеров оригинального жанра, студий детского творчества, театров, культурных центров, артистов и самых ярких представителей творческих профессий. К сотрудничеству приглашаются профессиональные и любительские театральные коллективы, работающие в жанре уличного искусства, руководители театральных фестивалей, театральные менеджеры, представители культурных центров, благотворительные фонды, информационные центры. Для участия в мероприятиях необходимо подать заявку через специальную форму, размещенную в социальных сетях.

Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда от машин освободили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. В теплое время года здесь выступают музыкальные и театральные коллективы, участники клубов исторической реконструкции, торгуют ремесленники. Программа меняется еженедельно, афиша выступлений размещается в соцсетях и на сайте Пешеходка.бел.

В историческом центре Минска в прошлом году обустроили новую пешеходную зону. Привлекательной для отдыха туристов и горожан стала часть ул. Комсомольская от ул. Интернациональная до ул. Немига и ул. Революционная.-0-