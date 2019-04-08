Умер актер Театра имени М.Горького Владимир Курган

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер актер Национального академического драматического театра имени М.Горького, педагог по сценической речи Владимир Курган. Такая информация размещена на сайте театра, сообщает БЕЛТА.

Владимир Курган, которого в театре называют человеком удивительной доброты и культуры, ушел из жизни 7 апреля.

Родился 7 января 1953 года в Минске. В 1974 окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности "актер драматического театра и кино" и тогда пришел на работу в театр имени М.Горького.

На сцене НАДТ Владимир Курган сыграл немало ярких ролей. В их числе Дональбайн в "Макбете" Уильяма Шекспира, Флер в постановке "Возвращение в Хатынь" Алеся Адамовича, Брат Сила в спектакле "Последние" по пьесе Максима Горького.-0-

Фото Национального академического драматического театра имени М.Горького