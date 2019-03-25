Умер автор первого белорусского мультфильма

25 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусский кинорежиссер, художник-аниматор и автор первого белорусского мультфильма Владимир Голиков скончался 21 марта возрасте 86 лет, сообщили БЕЛТА на национальной киностудии "Беларусьфильм".

Владимир Александрович Голиков родился 15 ноября 1932 года. Окончил факультет живописи Суриковского художественного института в 1956 году. Работал художником на киностудиях имени М.Горького, "Таджикфильм". Придя на "Беларусьфильм" в 1971 году, он положил начало белорусской анимации, создав первый отечественный кукольный мультфильм "Незнайка-поэт", рассказали на киностудии.

В творческой биографии Владимира Голикова есть такие полюбившиеся детям и взрослым мультфильмы, как "Два взгляда на одно и то же", "Неудачник", "Вася Буслик и его друзья", "Квака-задавака", "Не боюсь тебя, мороз". В творческом тандеме со своей супругой Мартой Лубяниковой он создал серию сказок про Тимку и Димку.

На киностудии "Беларусьфильм" выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Голикова. "Его работа, талант, неординарный взгляд на мир, постоянный творческий поиск стали основой для сегодняшней студии анимационных фильмов. Владимир Голиков внес колоссальный вклад в развитие белорусской культуры и анимации в частности", - подчеркнули на "Беларусьфильме".-0-