Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский поэт, писатель и сценарист Александр Тимофеевский умер на 89-м году жизни, рассказал в Facebook шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, сообщает БЕЛТА.

"В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", - написал Сергей Капков.

Он вспомнил, что именно этот номер во время концерта "Песня года" в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. Он писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Именно он написал сценарии таких известных анимационных фильмов, как "Проделкин в школе", "Мук-скороход", "Медной горы хозяйка", "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", "По щучьему велению", "Чудесное яблоко".-0-