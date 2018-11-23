Умер автор слов марша "Прощание славянки"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хабаровский поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки", скончался на 89-м году жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства культуры Хабаровского края (Россия).

"19 ноября 2018 года из жизни ушел уникальный поэт Аркадий Яковлевич Федотов. Его стихи, ставшие песней "Над Амуром белым парусом", надолго останутся в сердцах жителей Хабаровска и Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Самая яркая страница в биографии Аркадия Федотова - песня на мелодию марша "Прощание славянки". Слова к этой мелодии он написал в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова Аркадия Федотова.

В разное время стихи Федотова публиковались на страницах газет "Тихоокеанская звезда", "Суворовский натиск", "Дальневосточный пограничник", в журнале "Наш семейный очаг".-0-