Умер белорусский актер Владислав Власов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 92-м году жизни не стало заслуженного артиста БССР Владислава Власова. Такую информацию на своей странице в Instagram разместил Белорусский государственный театр кукол, сообщает БЕЛТА.

"Мы безмерно скорбим в связи с утратой легендарного артиста и выдающегося человека", - говорится в сообщении.

Заслуженный артист БССР более полувека отдал сцене Белорусского государственного театра кукол. Он сыграл более 100 ролей. Среди них Понтий Пилат в "Мастере и Маргарите", Создатель в "Божественной комедии", генерал Платов в "Левше", Емеля из "По щучьему велению", Зевс в "Прелестной Галатее".

Владислав Петрович Власов родился 7 марта 1929 года в Демидове Смоленской области. В 1945 году был принят в Смоленский областной театр кукол рабочим сцены. В 1949-м был призван в Военно-морской флот. С 1959 года работал в Белорусском государственном театре кукол, а также преподавал в Белорусском государственном театрально-художественном институте.

В последние годы Владислав Власов находился на заслуженном отдыхе в кругу семьи в Смоленске.-0-