Умер белорусский композитор Ким Тесаков

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер 82-летний композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси Ким Тесаков, сообщил БЕЛТА председатель правления Белорусского союза композиторов Виктор Кистень.

Виктор Кистень был учеником Кима Тесакова и запомнил его ответственным и принципиальным человеком. "Он 24 года отработал в средней специальной музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории им. А.В. Луначарского (ныне это Республиканская гимназия-колледж при БГАМ). Это был бескомпромиссный профессионал высшей пробы, объективный и требовательный как к себе, так и к коллегам, ученикам. Он очень серьезно подходил к процессу преподавания и всегда мог подробно рассказать и подсказать, как развивать материал, как работать с мелодией, как это все облечь в крупную форму, например, симфонию. Произведения композитора Кима Тесакова были известны не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами", - говорит председатель правления.

Родился Ким Тесаков 20 февраля 1936 года в Игумене (сейчас Червень). Окончил Гомельское музыкальное училище, затем Новосибирскую консерваторию. Преподавал в средней специальной музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории им. А.В. Луначарского, обучал основам композиторского мастерства. Он лауреат всесоюзных конкурсов в Москве, почетный гражданин города Червень с 2000 года.

Ким Тесаков - рекордсмен по количеству квартетов в белорусской музыке, автор нескольких симфоний, опер, ораторий и кантат, концертов для гобоя и цимбал с оркестром. Кроме того, он писал музыку для детей и молодежи, для театра и кино. Произведения композитора звучат на концертных площадках Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландов, Греции, Люксембурга, Польши, Франции, Швеции и других стран.-0-