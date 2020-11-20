Умер белорусский композитор Олег Залетнев

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский композитор Олег Залетнев умер сегодня в возрасте 73 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской государственной академии искусств.

Олег Борисович Залетнев родился в 1947 году. Закончил Минское музыкальное училище им.Глинки и Белорусскую государственную консерваторию имени Анатолия Луначарского (ныне Белорусская государственная академия музыки). Был преподавателем в детских музыкальных школах Минска, в Белорусской государственной академии музыки, Белорусской государственной академии искусств, Белорусском государственном университете культуры и искусств. С 1976 года работал в Белорусской государственной академии искусств, в 2018 году возглавил кафедру режиссуры кино и телевидения.

За время творческой деятельности создал много произведений в различных жанрах: симфония, оратория, кантата, литургия, мессы, балет, оперы, органа, мюзиклы, хоры, романсы, песни, камерно-инструментальная музыка. Он работал над музыкой к драматическим спектаклям, кино и телефильмам. Олег Залетнев был специальным корреспондентом и заместителем директора канала "Культура" Белорусского радио, где вел передачи "У рояля автор" и "Диалоги о культуре". Сотрудничал с театрами Беларуси, России, Украины, Польши.

Являлся членом Белорусского союза композиторов. В 2017 году стал лауреатом премии Федерации профсоюзов Беларуси в области литературы и искусств. Отмечен дипломами различных фестивалей, почетными грамотами Министерства культуры.-0-