Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Олег Молчан окончил среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории, учился в консерватории по классу композиции.

С 1987 году он работал в Белорусской государственной филармонии, сочинял песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси, хоровых коллективов и вокальных ансамблей. Международное признание обрел в период сотрудничества с ансамблем "Песняры" и его художественным руководителем, народным артистом Беларуси Владимиром Мулявиным, который высоко ценил талант композитора и специально для него ввел должность музыкального руководителя ансамбля.

Для "Песняров" Олег Молчан написал песенные циклы "Вянок", "Ave Solе, або Слова Скарыны" и множество популярных песен: "Стася", "Маргарыта", "Милая женщина", "Обманите меня", "Кума", "Юность" и другие.

Настоящим духовным гимном Беларуси стала песня Олега Молчана на стихи Янки Купалы "Малітва", которая впервые прозвучала в исполнении Владимира Мулявина, а затем неоднократно исполнялась на самых торжественных и важных государственных мероприятиях, в том числе во время акции "Малітва за Беларусь" в 2015 году с участием Президента Беларуси.

После ухода из ансамбля "Песняры" Олег Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик. Созданные им песни "Дзве таполі", "Песня мая", "Родныя песні", "Карабель маей краіны" вошли в репертуар популярных творческих коллективов и исполнителей Беларуси: вокальной группы "Чистый голос", Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, Якова Науменко, Леонида Борткевича, Анатолия Кашепарова, Олега Семенова, Ирины Видовой. Авторские программы и творческие вечера композитора неоднократно с большим успехом проходили в Белгосфилармонии и на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии в городе Молодечно.

Созданные композитором по заказу Министерства культуры патриотические песни неоднократно исполнялись в качестве финальных в концертных программах государственных специальных культурных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, вручений премий Президента "За духовное возрождение" и специальных премий деятелям культуры и искусства.

Творческую деятельность Олег Молчан совмещал с активной общественной работой по защите авторских прав белорусских композиторов, возглавлял авторский совет Национального центра интеллектуальной собственности и Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей.

Композитор - обладатель медали Франциска Скорины, лауреат международных и национальных музыкальных премий и конкурсов. Прощание пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября (с учетом пожеланий вдовы Ирины Видовой и родных покойного).

Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Молчана, его коллегам и поклонникам.-0-

Фото из семейного архива