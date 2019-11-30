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30 ноября 2019, 09:40

Умер белорусский писатель и драматург Анатолий Делендик

Анатолий Делендик. Фото anatol.by
Анатолий Делендик. Фото anatol.by

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер белорусский писатель и драматург Анатолий Делендик. Об этом рассказал на своей странице в Facebook режиссер Юрий Елхов, сообщает БЕЛТА.

"29 ноября на 85-м году ушел из жизни известный советский и белорусский писатель и драматург Анатолий Андреевич Делендик. Вечная ему память!" - написал Юрий Елхов.

Анатолий Делендик родился 4 марта 1934 года. Получил медицинское образование и 11 лет работал врачом психиатрической клиники. Окончил также Литературный институт имени А.М.Горького в Москве. В театрах было поставлено около 30 его пьес. Работал над историческим фильмом "Анастасия Слуцкая", который получил 17 призов на международных кинофестивалях, в том числе в США и Китае.-0-

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