27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер белорусский поэт Николай Метлицкий, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

"Сегодня об этом сообщила жена в 6.00", - рассказала Елена Стельмах.

Николай Метлицкий родился 20 марта 1954 года в крестьянской семье в деревне Бабчин Хойникского района Гомельской области. В 1971 году окончил Бабчинскую среднюю школу. В 1976 году - филологический факультет Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина. Работал в редакции газеты "Ленінскі сцяг", корреспондентом еженедельника "Літаратура і мастацтва" (1977-1983), старшим редактором редакции критики, литературоведения и драматургии издательства "Мастацкая літаратура" (1983-2002). В 2002-2014 годах был главным редактором старейшего белорусского литературного журнала "Полымя".

Николай Метлицкий - лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат Специальной премии Президента в области культуры и искусства.

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