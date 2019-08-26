Умер главный художник Большого театра Беларуси Александр Костюченко

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 62-м году жизни умер главный художник Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Александр Костюченко, сообщила БЕЛТА ведущий редактор пресс-центра - отдела информации театра Елена Балабанович.
Прощание с мастером состоится 27 августа в Большом театре с 11.00 (вход через центральные двери).
Александр Костюченко занимал должность главного художника с 2009 года. Он выпускник Белорусского государственного театрально-художественного института, член Союза художников Беларуси. Один из самых востребованных отечественных сценографов, спектакли, которые он оформлял, идут в Национальном академическом театре имени Янки Купалы и Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Белорусском государственном молодежном театре и Большом театре Беларуси. Художником поставлено около 50 драматических спектаклей в Беларуси и ближнем зарубежье.
В Большом театре Беларуси художник создал около 15 оперных и балетных спектаклей. Среди них оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Тоска" Пуччини, "Набукко" и "Аида" Верди, "Седая легенда" Смольского, "Севильский цирюльник" Россини, "Макбет" Верди, "Сельская честь" Масканьи, поставленные вместе с главным режиссером театра Михаилом Панджавидзе, балеты "Золушка" Прокофьева, "Семь красавиц" Караева, "Тристан и Изольда" на музыку Вагнера и другие.
Сценографические работы художника получили большое общественное признание. Он лауреат специальной премии Президента Беларуси за значительные достижения в развитии современного оперного искусства и постановку спектакля "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова. В 2017 году художнику присуждена Государственная премия за значительные творческие достижения в развитии музыкального искусства, пропаганду духовных ценностей и значительный личный вклад в постановку оперного спектакля на музыку Дмитрия Смольского "Седая легенда" по произведению Владимира Короткевича. За выдающиеся творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и заслуги в развитии национальной культуры и искусства награжден медалью Франциска Скорины. -0-