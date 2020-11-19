Умер художник Валерий Шкарубо

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из ведущих белорусских художников, заслуженный деятель искусств Беларуси Валерий Шкарубо умер в возрасте 62 лет сегодня ночью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович, сообщает БЕЛТА.

"Умер Валерий Шкарубо - замечательный художник, замечательный человек, друг. 62 года. Не верится, и слова не подходят", - говорится в сообщении.

Во время Международного фестиваля искусств "Арт-Минск-2020", который откроется сегодня в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства), будет представлена работа Валерия Шкарубо "Шэпт вады".

Белорусский живописец Валерий Федорович Шкарубо родился в 1957 году в Борисове. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1981 году. С 1984 года участвовал в республиканских и международных выставках. В 2002 году стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, в 2014-м - заслуженным деятелем искусств Беларуси. Член Белорусского союза художников. Работал преимущественно в жанре пейзажа. Его произведения есть в собраниях Национального художественного музея.-0-