Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи скончался в Риме на 78-м году жизни. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Великий мастер итальянского кино Бернардо Бертолуччи родился в Парме (Италия) в семье Аттилио Бертолуччи. Его отец, поэт, кинокритик, профессор истории искусств, поощрял интерес Бернардо к фильмам, часто брал его с собой на съемки.

В 1960-е годы Бернардо Бертолуччи выступал как последователь Годара и Пазолини, тонко переплетал в своих фильмах социальное с интимным. Постоянно сотрудничал с оператором Витторио Стораро, прозванным итальянскими критиками "богом светотени".

После триумфального успеха фильмов "Конформист" (1970) и "Последнее танго в Париже" (1972) работал за пределами Италии, в том числе на буддийском Востоке.

В 1988 году стал обладателем премии "Оскар" за постановку и написание сценария к эпическому байопику "Последний император".

В 1995 году после 15 лет отсутствия снял в Италии фильм "Ускользающая красота" с Лив Тайлер в главной роли. В 2003 году на экраны вышел фильм "Мечтатели".

В 2007 году Бернардо Бертолуччи получил специального юбилейного "Золотого льва-75" Венецианского кинофестиваля за вклад в искусство. В 2011 году на Каннском кинофестивале кинорежиссер снова получил награду за вклад в киноискусство.-0-