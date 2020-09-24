Умер известный белорусский художник Эдуард Агунович

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский график и художник-оформитель, заслуженный работник культуры Беларуси, член Белорусского союза художников Эдурд Агунович скончался 23 сентября на 82 году жизни после продолжительной болезни. Такая информация размещена на странице в Facebook Белорусского союза художников.

"Прощание с Эдуардом Агуновичем состоится сегодня с 14.00 до 15.00 в ритуальном зале Минской областной клинической больницы. Художник будет похоронен в Речице. Белорусский союз художников искренне разделяет горе, которое постигло семью художника, и приносит глубочайшие соболезнования родным, друзьям и близким творца", - отмечается в сообщении.

Эдуард Агунович родился в 1938 году в Речице. "Этот город, который он очень любил, стал для него убежищем от всех жизненных волнений и забот. Неслучайно его часовня Святой Евфросинии Полоцкой стала визиткой края, так как создана с любовью, с хорошим знанием и чувством древней Речицы. Художник поддерживал самые тесные связи с этим местом, был участником проводимых там многочисленных выставок, праздничных мероприятий", - рассказали в Белорусском союзе художников.

Талант мастера многогранный и многосторонний. Он работал в книжной и станковой графике. Оформил как классиков родной литературы, так и начинающих. Среди работ Эдуарда Агуновича - поэмы "Тарас на Парнасе" и "Сымон-музыка" Якуба Коласа, "Прыгоды дзеда Міхеда" Анатоля Астрейко, произведения Ивана Шамякина. Его иллюстрации к книгам свидетельствуют о глубоком проникновении художника в замысел автора. То же касается и его художественного оформления спектаклей в ведущих театрах страны. Кроме того, Эдуард Агунович принимал участие в выставках с 1966 года.

Настоящую славу Эдуарду Агуновичу принесло оформление экспозиций музеев самого разного уровня и профиля, среди которых Дом-музей I съезда РСДРП в Минске, Музей-усадьба "Дзержиново", музей советско-польского боевого содружества в деревне Ленино Горецкого района. С любовью к классикам белорусской литературы оформлен Государственный литературный музей Янки Купалы в Минске и его филиалы, Литературный музей Максима Богдановича.-0-