Умер известный белорусский литературовед Адам Мальдис

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер белорусский публицист и литературовед Адам Мальдис. Такую информацию в Facebook разместил заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша, сообщает БЕЛТА.

О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Ученый родился 7 августа 1932 года в деревне Россолы Ошмянского повета. Выпустился из факультета журналистики БГУ, а после работал секретарем в радошковичской районной газете "Сцяг Ільіча". В 1962 году он также закончил аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы Академии наук БССР, позже работал научным сотрудником. Кандидатскую диссертацию защитил в 1963 году.

С 1991 по 1998 год он работал директором Национального научно-просветительского центра имени Франциска Скорины. В том же году (1991) был избран президентом Международной ассоциации белорусистов. С 1996 года являлся руководителем отдела культурологии Международной академии наук Евразии.

Адам Мальдис известен и как друг писателя Владимира Короткевича. Он не раз рассказывал о теплых дружеских отношениях, которые у них сложились. Писатель и критик долгое время жили по соседству. Литературовед является автором книги "Жизнь и восхождение Владимира Короткевича", которая вышла в 1990 году.

Кроме того, именно Адам Мальдис начал многочисленные исследования в области истории белорусской литературы и культуры.-0-