Культура Умер известный белорусский писатель Леонид Дайнеко Фото из Facebook-аккаунта Леонида Дайнеко 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский писатель Леонид Дайнеко умер на 80-м году жизни, сообщает БЕЛТА. Прощание пройдет 25 августа в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Леонид Дайнеко родился в 1940 году в Кличевском районе Могилевской области. В 1967 году окончил БГУ. Работал на телевидении, в журнале "Маладосць", в издательстве "Мастацкая літаратура". Автор поэтических сборников "Галасы", "Бераг чакання", "Вечнае імгненне", сборника рассказов "Бацькава крыніца", романов "Людзі і маланкі", "Запомнім сябе маладымі", "Меч князя Вячкі", "След ваўкалака" и других. Некоторые стихотворения положены на музыку. Лауреат Литературной премии имени Ивана Мележа (1987) и Государственной премии Беларуси (1990).-0-

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 27 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817