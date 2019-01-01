Умер известный индийский актер Кадер Кхан

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийский киноактер Кадер Кхан умер 31 декабря в одной из клиник в Канаде в возрасте 81 года, сообщает ТАСС.

Кадер Кхан был одним из самых популярных актеров Болливуда 1970-1990 годов. Он снялся в более чем 300 фильмах, работал как сценарист и автор диалогов для кинолент. Особенно актер прославился ролями злодеев, которые очень важны для болливудского кино. Снимался также в комедийных ролях.

Фильмы с его участием демонстрировались и в СССР. Советскому зрителю Кадер Кхан был известен по таким популярным лентам, как "Абдула", "Услышьте мой голос", "Клянусь тебе, любовь моя", "Самрат", "Жажда мести" и другим.-0-