28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер известный израильский писатель Амос Оз, ему было 79 лет, сообщила дочь писателя Фания в Twitter.

Он скончался от рака после резкого ухудшения состояния во сне, в окружении любящих его людей.

Амос Оз - выходец из семьи эмигрантов-сионистов из Восточной Европы, родился в 1939 году в Иерусалиме. Он преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и в колледже Колорадо. Произведения Оза изданы на 38 языках в 36 странах мира, а роман "Мой Михаэль" включен Международной ассоциацией издателей в список ста лучших романов XX века.

В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил Оза орденом Почетного легиона. Амос Оз - лауреат премии Израиля по литературе, премий Гете и Кафки, в 2009 году он считался основным претендентом на Нобелевскую премию по литературе, но в итоге ее получила германская писательница Герта Мюллер. В 2018 году Оз стал лауреатом российской премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература".-0-