Умер легендарный диктор Илья Курган

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью на 94-м году жизни умер легендарный диктор Белорусского радио Илья Курган, сообщает БЕЛТА.

Причина смерти пока не сообщается. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Илья Львович родился в 1926 году в Борисове. В 1949-м окончил Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия музыки). Работал на Белорусском радио с 1949 по 1990 год, преподавал в Белорусской академии искусств и Белорусском университете культуры и искусств. Его мастерство чтеца проявилось в радиопостановках "Охотничье счастье" Э.Самуйленка, "Примаки" Я.Купалы, "Пан Тадеуш" А.Мицкевича и др.-0-