Умер народный артист Беларуси Августин Милованов

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Беларуси Августин Милованов скончался сегодня на 82-м году жизни. Такая информация размещена на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщает БЕЛТА.

"Ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятно талантливый артист Августин Лазаревич Милованов", - говорится в сообщении театра.

Августин Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961-м окончил актерский факультет Театрально-художественного института по специальности "Актер драматического театра и кино". Затем работал в Белорусском театре имени Якуба Коласа в Витебске. Через год переехал в Минск (1962 год). С того времени Августин Лазаревич стал одним из ведущих артистов в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Творческой манере Милованова были свойственны психологическая достоверность характеров, выразительность роли, тонкое ощущение стиля и жанровой природы произведения. На купаловской сцене артист создал незабываемые образы в постановках отечественных и зарубежных драматургов. Среди них - Тевье-молочник в "Поминальной молитве" Григория Горина, Осип в гоголевском "Ревизоре", Хозяин в "Святой простоте" Андрея Макаенка и многие другие. Эти сценические герои в исполнении Августина Милованова уже стали хрестоматийными, яркой страницей в истории Купаловского театра. На творческом счету у артиста несколько десятков прекрасных ролей, в том числе в аншлаговых и очень популярных постановках из репертуара театра "Памiнальная малiтва", "Ромул Вялікі".

Кроме работы в театре, Августин Милованов много снимался в кино, на телевидении, занимался режиссерской практикой в любительских театрах. Зрители запомнили актера по ролям художника Кондратия Степановича в детской приключенческой ленте "Бронзовая птица" (1971 год), известного революционного деятеля Вячеслава Рудольфовича Менжинского в телесериале "Государственная граница" (1982 год), в сериале "Закон" (2001 год) он сыграл бомжа, в сериале "Каменская" (2000 год) - художника, в сериале "Вокзал" (2003 год) - профессора, в фильме "Третье небо" (2007 год) - Кешу, в сериале "Талаш" (2011 год) - отца Степана, в сериале "Все, что нам нужно..." (2011 год) - лесника.

С 1967 по 1987 год Августин Милованов преподавал актерское мастерство в Белорусском театрально-художественном институте (сейчас Белорусская государственная академия искусств). В 1988 году ему была присуждена Государственная премия Беларуси. В 1989 году присвоено звание народного артиста Беларуси.-0-