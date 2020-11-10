Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 9 ноября ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский. Такую информацию на своей странице в Facebook разместил Белорусский хоровой портал, сообщает БЕЛТА.

О причинах кончины народного артиста Беларуси пока ничего не известно. Дриневскому было 79 лет.

Михаил Дриневский родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области. Будущую профессию дирижера начал осваивать с детства. Уже в тринадцать лет музыкально одаренный мальчик руководил колхозным хором родной деревни. Учился Михаил Дриневский в Гомельском музыкальном училище на отделении хорового дирижирования, а затем в Белорусской консерватории, после окончания которой в 1968 году его пригласили работать хормейстером в Государственный народный хор Беларуси.

С 1975 года Михаил Павлович Дриневский являлся художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного хора Беларуси имени Цитовича, который под его руководством стал высокопрофессиональным коллективом, получил широкую известность в нашей стране и за ее пределами. За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства Михаил Дриневский награжден орденом и медалью Франциска Скорины, орденом Трудового Красного Знамени.-0-