15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Виктор Чернобаев. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.

"Не стало Виктора Максимовича Чернобаева. Около ста ролей на сцене Большого, тысячи выступлений в Беларуси и за рубежом, огромный фонд аудио- и видеозаписей, множество высоких наград. Ушла целая эпоха в истории белорусского оперного театра. Ушла легенда. В мае народному артисту Беларуси исполнился 91 год", - отметили в театре.

Виктор Чернобаев родился 16 мая 1930 года в Новороссийске. Окончив семь классов, поступил в музыкальное училище, а через год его направили в музыкальное училище при Московской консерватории. В 1950 году его призвали в армию и отправили в качестве солиста в Ансамбль песни и танца Московского военного округа.

После демобилизации Виктора Чернобаева пригласили в Большой театр оперы и балета Беларуси. Здесь артист создал множество разноплановых образов. Первой его работой в театре была небольшая партия Варяжского гостя в опере "Садко". Затем - Данила в опере "Алеся" Евгения Тикоцкого, Гадлевский в "Ясном рассвете" Алексея Туренкова, Тарас в "Колючей розе" Юрия Семеняко, Мефистофель в "Фаусте" Шарля Гуно, Дон Базилио в "Севильском цирюльнике" Джоаккино Россини, Кутузов в "Войне и мире" Сергея Прокофьева.

Слушать и видеть Виктора Чернобаева в оперных спектаклях и концертных программах посчастливилось не одному поколению ценителей музыки. Только в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси он пел более 50 лет - с 1958 по 2011 год. На сцене всегда проявлялись неугомонный характер и изобретательность артиста. Он создавал возле себя особую ауру доброжелательности и легкости, которая незаметно охватывала зал, наполняя души зрителей надеждой и покоем.

С 1964 года Виктор Чернобаев - народный артист Беларуси. За значительный вклад в развитие белорусского оперного искусства указом Президента Беларуси в 2001 году был награжден медалью Франциска Скорины.-0-