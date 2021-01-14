14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, премии Союзного государства Леонид Дмитриевич Щемелев родился 5 февраля 1923 года в Витебске. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Преподавал в Минском художественном училище, в 1968-1974 годах - в Республиканской школе-интеранте по музыке и изобразительному искусству.

Живописец стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Мастер прославлял Беларусь, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Ведущие темы его полотен - подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, человек-труженик, красота родной земли.

Леонид Щемелев - участник художественных выставок с 1958 года. Его картины экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, их приобретали известные галереи и музеи. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.

Художник - участник Великой Отечественной войны. Леонид Щемелев воевал на Курской дуге, освобождал от врага Беларусь, в бою за Мозырь был тяжело ранен. Безусловно, эти драматические события повлияли на его творчество, определили стилевые характеристики и смысловую наполненность его живописи. Он обращается к разнообразным темам: война и мирное время, образы родной земли, городской и сельский пейзажи, портреты и натюрморты.

Произведения художника выделяются свободной манерой исполнения, использованием светотеневых динамических эффектов, отсутствием детализации, экспрессивностью, а портреты - психологической глубиной и щедростью характеристик. Среди работ - картины "Трудные годы", "Первый день мира", "Полевой трибунал", циклы "Край мой Минщина", "Льны ивенецкие", "Лето", портреты "Учительница", белорусских художников Григория Ващенко и Виталия Цвирко, "Автопортрет", пейзажи "Осенний клич", "Зима в Ракове", "Майский вечер".

Влияние Леонида Щемелева на живописную культуру Беларуси второй половины XX столетия огромно. Он имеет много учеников и последователей. В Минске в 2003 году открыта Городская художественная галерея произведений Леонида Щемелева, основу которой составили произведения, подаренные городу художником.

За значительный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства живописец был награжден медалью и орденом Франциска Скорины, а также серебряной медалью ВДНХ СССР.-0-