Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни народный художник Беларуси Василий Шарангович. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

Прощание с Василием Шаранговичем пройдет 3 января с 11.00 до 13.00 в Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа в Минске. Похоронят народного художника на Восточном (Московском) кладбище.

Василий Шарангович родился в 1939 году в деревне Кочаны Мядельского района. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Народный художник Беларуси, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси, заслуженный деятель искусств Польши, академик Международной академии наук Евразии.

Его произведения станковой и книжной графики находятся в фондах Национального художественного музея, Музея истории Великой Отечественной войны, музеях Янки Купалы и Якуба Коласа, Министерстве культуры России, мемориальном комплексе "Хатынь", а также в частных коллекциях в Италии, США и Германии. За более чем 50 лет творческой деятельности Василий Шарангович проиллюстрировал свыше 70 книг Якуба Коласа, Адама Мицкевича, Змитрока Бядули, Владимира Короткевича и Рыгора Бородулина.-0-