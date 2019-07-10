Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 97-м году жизни скончался народный художник Беларуси Виктор Громыко. Такая информация размещена на сайте Белорусского союза художников, сообщает БЕЛТА.

О месте и времени прощания будет известно позже.

Виктор Громыко родился в 1923 году в деревне Сеньково Могилевской области. Детство провел в небольшом поселке Смоляны под Оршей. Аттестат зрелости получил 21 июня 1941 года, а через несколько дней Оршу захватили немцы. Во время Великой Отечественной войны прошел путь от разведчика до комиссара отряда. Был подпольщиком в группе Константина Заслонова, воевал в Смоленском партизанском полку особого назначения под руководством Ивана Садчикова, где был корреспондентом, редактором и издателем газеты "Народный мститель".

В 1951 году окончил Минское художественное училище, а в 1959-м - Белорусский театрально-художественный институт. В 1959-1997 годы преподавал в Белорусской академии искусств. С 1977 по 1982 год возглавлял Союз художников БССР.

Виктор Громыко известен как автор тематических картин, портретов, пейзажей. В своих произведениях художник поэтизировал романтику трудовых будней, светлую гармонию единения людей с окружающей природой, а также напоминает о суровых испытаниях в годы войны. Известными работами мастера являются полотна "Солдаты" (1967), "1941 год. Над Припятью" (1970), "Женщинам Великой Отечественной посвящается" (1972), "Песня о моем отряде" (1977), "Яблоки урожая 1941 года" (1987); портреты Я. Брыля (1968), комиссара А.Ф. Юрьева (1982), В. Быкова (1984); пейзажи "Льны белорусские" (1970), "Июль пахнет травами" (1990), "Над старыми окопами - тишина" (1995) и др. Автор альбома "Красные земли Полотчины", а также книги "Радуга над дорогой", в которой рассказал о своем понимании смысла жизни и искусства.

Его произведения находятся в Третьяковской галерее в Москве, Музее Московского Кремля, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства в Минске. За большие заслуги в развитии искусства Виктор Громыко награжден медалью имени Митрофана Грекова, медалью ВДНХ, медалью и орденом Франциска Скорины, дипломами Академии искусств СССР. Кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды, Отечества III степени, медалей "За отвагу", "Партизану Отечественной войны" I степени. В его честь названа Оршанская городская художественная галерея.-0-