Умер писатель-постмодернист Андрей Битов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 81-м году жизни скончался советский и русский писатель Андрей Битов. Об этом написала на своей странице в Facebook литературный критик Галина Юзефович, сообщает БЕЛТА.

Андрей Битов родился в 1937 году в Ленинграде. Он начал писать в 1956 году. Был одним из основателей постмодернизма в русской литературе. В библиографии писателя - "Пушкинский дом", "Преподаватель симметрии", "Улетающий Монахов", "Аптекарский остров", "Семь путешествий", "Дни человека", "Оглашенные", "Вычитание зайца" и другие книги. Лауреат премий журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Иностранная литература". По его сценариям были сняты фильмы "Маленький беглец" и "В четверг и больше никогда".-0-