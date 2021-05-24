24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер витебский художник-авангардист Александр Соловьев. Такую информацию опубликовал Белорусский союз художников в своем Facebook, сообщает БЕЛТА.
"Витебская областная организация общественного объединения "Белорусский союз художников" осиротела. Ушел от нас Александр Александрович Соловьев. Художник и человек с большой буквы. Светлая память!" - говорится в сообщении.
Александр Соловьев - советский и белорусский художник-авангардист. В возрасте 17 лет участвовал в партизанском движении, с 1944 года находился в действующей армии и принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) - его главным художником. Оформил более 100 спектаклей. В 2017 году художник удостоен ордена Франциска Скорины.-0-