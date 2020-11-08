Умер витебский художник Олег Крошкин

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 71 году жизни после продолжительной болезни 7 ноября ушел из жизни известный белорусский живописец Олег Владимирович Крошкин. Такая информация размещена на странице в Facebook Белорусского союза художников.

"Белорусский союз художников искренне разделяет горе, постигшее семью художника и все наше творческое сообщество, и приносит глубочайшие соболезнования родным, друзьям и близким творца", - говорится в сообщении.

Творчество художника не оставляло человека равнодушным, его выставки сопровождались бурными спорами. Фоном для его полотен часто становились вырезки из журналов, газет, обрывки ткани. "Мастер считал, что это добавляет его произведениям новые живописные качества, эмоции, подсознательные переживания, внутреннее движение, без которых он не видел свое творчество. Таким образом он обыгрывал тему трансформации классической образной структуры и народной традиции в массовую культуру, и это удавалось ему просто блестяще", - рассказали в Белорусском союзе художников.

Олег Крошкин работал в направлениях живописи, графики, коллажа. Его искусство - сочетание различных стилей и направлений, эксперименты с фактурой, материалами и формой. Произведения автора находятся в отечественных и зарубежных коллекциях различных музеев и частных ценителей искусства из Беларуси, России, Польши, Германии.-0-