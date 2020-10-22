Умерла актриса Галина Толкачева

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси Галина Толкачева умерла сегодня в возрасте 86 лет. Такую информацию БЕЛТА подтвердили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Галина Семеновна Толкачева родилась в 1934 году в Минске. В 1957 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Она была исполнительницей характерных ролей, ее творчеству свойственны углубленный психологизм, яркая театральная форма.

Среди созданных артисткой образов: Инга, Лена ("Вызов богам", "Ночное дежурство" Анатолия Делендика), Зося ("Сердце на ладони" Ивана Шамякина), Мать ("Затюканный апостол" Андрея Макаенка), Голда ("Поминальная молитва" Григория Горина), Ирина, Гурмыжская ("Последняя жертва", "Лес" Александра Островского), Настя ("На дне" Максима Горького), Анна Андреевна ("Ревизор" Николая Гоголя), Элида ("Женщина с моря" Генрика Ибсена), Ивона ("Ужасные родители" Жана Кокто), Бабушка ("Апельсиновое вино" Алехандро Касона).-0-