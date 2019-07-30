Умерла белорусский композитор Анна Короткина

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский композитор Анна Короткина умерла на 58-м году жизни, сообщил Белорусский союз композиторов на своей странице в "Фейсбуке", информирует БЕЛТА.
"Сегодня ушла из жизни Анна Короткина - член Белорусского союза композиторов, человек неуемной энергии и инициативности, который много сделал для популяризации белорусской музыки, интеграции ее во всемирное культурное пространство, яркий и самобытный автор духовной хоровой и органной музыки, а также фортепианной и симфонической", - говорится в сообщении.
Прощание с композитором состоится 1 августа.
Анна Короткина родилась в Витебске. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств (эстрадно-симфоническое дирижирование), Белорусскую государственную академию музыки, училась у Андрея Мдивани и Дмитрия Смольского. Член Белорусского союза композиторов с 1996 года и Ассоциации современной музыки с 1998-го. Ее сочинения для органа исполнялись во многих странах мира. Она активно занималась педагогикой, среди ее учеников - лауреаты международных конкурсов, а также была организатором конкурса "Новые звуки мира". За свои заслуги перед белорусским искусством удостоена премии Белорусского профсоюза работников культуры, а также премии и гранта Мингорисполкома. -0-
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