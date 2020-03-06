Умерла народная артистка Беларуси Ирина Шикунова

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла оперная певица, народная артистка Беларуси Ирина Шикунова. 15 марта ей исполнилось бы 80 лет. Такая информация размещена в Telegram-канале Национального академического Большого театра оперы и балета, сообщает БЕЛТА.

Ирина Шикунова родилась в 1940 году в Любанском районе. В 1964 году закончила Белорусскую консерваторию и была распределена в Большой театр Беларуси, где на протяжении четверти века была ведущей солисткой. Проходила стажировку в миланском Ла Скала (1970-1971). Побывала на гастролях в Финляндии, Германии, Польше, пела во многих театрах бывшего СССР.

В творческом багаже Ирины Шикуновой свыше 30 крупных оперных партий: Иосифа ("Ясный рассвет" Алексея Туренкова), Марфочка ("Алеся" Евгения Тикоцкого), Оксана, Светлана ("Когда опадают листья", "Колючая роза" Юрия Семеняко), Ирина ("Седая легенда" Дмитрия Смольского), Галька ("Галька" Станислава Монюшко), Марфа, Купава ("Царская невеста", "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова), Ярославна ("Князь Игорь" Александра Бородина) и многие другие.-0-