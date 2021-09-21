Умерла заслуженная артистка Беларуси Валентина Петрачкова

21 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На 83-м году ушла из жизни заслуженная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова, говорится на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, сообщает БЕЛТА.

С 1958 года после окончания студии и по 2014 год она работала в Коласовском театре. Здесь Валентина Тимофеевна создала около 200 сценических образов. Среди них такие знаковые для белорусского сценического искусства роли, как Евга Бабук в "Колоколах Витебска" Владимира Короткевича, Побратынская из "Истории греха" Стефана Жеромского, Анна из "Вечера" Алексея Дударева, Галчиха из "Без вины виноватых" Александра Островского, Кулина из "Залетов" Винцента Дунина-Марцинкевича и многие другие. Также Валентина Петрачкова сыграла роли в кино. В ее фильмографии "Знак беды", "Плач перепелки", "В августе 44-го", "Будулай, которого не ждут".

Прощание с Валентиной Тимофеевной пройдет 23 сентября в ритуальном зале "Тихая обитель" по адресу: Витебск, ул. Петруся Бровки 50/3, с 12.00 до 13.00. Около театра прощание состоится примерно в 13.30. Похоронят актрису в родной деревне Мерзляково Лиозненского района.-0-