Уникальная выставка ко Дню белорусской письменности открылась в Национальном историческом музее

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка ко Дню белорусской письменности открылась в Национальном историческом музее. В числе гостей на ее открытии были митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД отметил, что его впечатлил уже первый беглый осмотр экспозиции, экспонаты которой свидетельствуют о том, что Беларусь и ее народ имеют глубокие традиции. "Даже на примере этой выставки мы видим, что у нас существует культура письменности и образования, которая идет из глубины веков. Это надо ценить", - подчеркнул Владимир Макей.

"Каждая выставка - это плод труда людей, которые особенно акцентируют внимание на том, что близко и дорого, - подчеркнул митрополит Вениамин. - Книга всегда была одним из важнейших средств сохранения духовности народа".

Директор музея Александр Храмой отметил, что благодаря выставке можно наблюдать как эволюцию письменных принадлежностей, так и культуру письма в Беларуси. "Это все, что связано непосредственно с нашей родной Беларусью, развитием нашего государства, тем, как белорусы стремились в том числе получить независимость, - сказал он. - Мне бы хотелось, чтобы этот выставочный проект был долгоиграющим и продолжил жить в стенах нашего музея. Это наша национальная уникальная коллекция"

Для массового посетителя выставка "Тайны белорусской письменности" откроется с 3 сентября. Ее экспонаты из коллекции исследователя, лауреата премии "За духовное возрождение", автора проекта "В поисках утраченного" Владимира Лиходедова.

На выставке максимально полно представлена уникальная личная коллекция приборов для письма от приспособлений наших предков до XX века.

Автор проекта рассказал, что многие экспонаты так или иначе связаны с уроженцами Беларуси и могут поведать малоизвестные факты. Например, что изготавливаемые в Гродно карандаши были лучшими в мире, и их продавали даже в Америке.-0-