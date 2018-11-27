Уникальные фотографии Любчанского края 1920-60-х годов представят на выставке в Национальном историческом музее

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Савва Сивко (1888-1978). Фотограф Любчанского края. К 130-летию со дня рождения" откроется в Национальном историческом музее Беларуси 7 декабря. Экспозиция приурочена к Году малой родины, сообщила БЕЛТА заведующая отделом письменных и изобразительных источников учреждения Надежда Савченко.

Национальный исторический музей впервые продемонстрирует творческое наследие деревенского фотографа Саввы Сивко, который родился в деревне Сенно около местечка Любча (Гродненская область) и работал там же более 30 лет. Все материалы о нем - кладезь визуальной информации, рассказывающей о повседневной жизни белорусов западного региона в эпоху перемен - 20-60-е годы ХХ века.

В экспозиции будет представлено 170 фоторабот автора. "В основном это портреты и интерьерные фотографии, но есть и снимки праздников и свадеб, строительства местной школы и байдарочных соревнований. Фотограф также запечатлел смену власти и военные действия, на его работах можно увидеть польскую армию, красноармейцев и немецких солдат. Большинство снимков - это настоящие желатино-серебряные фотоотпечатки, сделанные Альбертом Цехановичем с оригинальных негативов методом контактной фотопечати, - рассказала Надежда Савченко. - На выставке также будет размещена витрина аксессуаров автора: лабораторный фонарь, станки для ретуши негативов, фотоаппарат и его личные вещи. Всю коллекцию целиком можно будет увидеть на одном из мониторов, установленном в выставочном зале".

Полтора года назад в фонды музея попали два небольших чемодана с 582 старыми стеклянными пластинками межвоенного времени. "Но ни автор, ни точные места съемок на фотографиях на то время известны не были. Удивителен сам факт существования такой многочисленной коллекции, и это после всех катаклизмов ХХ века. Мы начали поиски автора архива. Благодаря землякам фотографа - жителям поселка Любча, деревень Куписк, Сенно и Няньково - мы узнали не только его имя, но и пополнили коллекцию хрупких стеклянных негативов, сегодня она насчитывает уже 1027 экземпляров", - отметила Надежда Савченко.

На выставке будет представлен и уникальный экран, нарисованный самим фотографом, на фоне которого в 1930-е годы он делал портретные снимки. Отреставрированный художником музея Юлией Дранец на средства гранта Президента Беларуси, он станет одним из ключевых экспонатов выставки.

Кроме того, по материалам музейных экспедиций режиссер и оператор Андрей Воскресенский создал короткометражную видеоинсталляцию, которая будет демонстрироваться в выставочном зале в режиме нон-стоп. А некоторые экспонаты оснащены аудиогидами, с помощью которых можно услышать истории от жителей Любчанского края, собранные научными сотрудниками музея во время экспедиции.

Выставка фотографа Саввы Сивко будет работать с 7 декабря этого года по 3 февраля 2019 года. Вторая часть выставки "Любчанский край. Люди и время" откроется 12 января 2019 года.-0-