Уникальные находки предстанут на выставке в Национальном историческом музее

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Лёс Музея - лёс Краіны. Шлях даўжынёй у стагоддзе" представят 17 февраля в Национальном историческом музее Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в музее.

На выставке будут представлены разнообразные музейные экспонаты - артефакты из разных исторических эпох, собранные сотрудниками музея в 1919-1950 годах. Это уникальные находки из первых в стране археологических раскопок, предметы крестьянского и городского быта, фотографические снимки и зарисовки из этнографических экспедиций, произведения искусства, собранные из дворцов и поместий, рукописи, книги и многое другое. Каждый музейный экспонат, который будет представлен на выставке, хранит в себе много историй. Некоторые музейные предметы будут представлены посетителям впервые.

"Выставка приоткроет одну из непростых, но интереснейших страниц отечественной истории, которая посвящена рождению и становлению крупнейшего музея страны - Национального исторического музея", - отметили в учреждении культуры.

Выставочный проект расскажет об истории создания музея, о собирателях и хранителях национальных ценностей, а также о музейных коллекциях.

Выставка создана на основании исследований научных сотрудников Национального исторического музея. Разделы экспозиции отражают самые значимые этапы в его истории.

В выставочном проекте принимают участие: Национальная библиотека Беларуси, Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Национальный архив Республики Беларусь, Государственный архив Минской области, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-