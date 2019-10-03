Уникальные письма Константина Симонова переданы Могилевской области

3 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Письма советского писателя, киносценариста, журналиста, общественного деятеля Константина Симонова переданы Могилевской области во время Пленума писателей Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальные письма передала семья Дробышевских. "Это переписка Константина Симонова и Давида Ортенберга. Часть писем написана от руки, часть набрана на машинке. Но все они подписаны "Твой Костя", - рассказала поэт и публицист Надежда Дробышевская.

Храниться рукописи будут в Могилевском областном краеведческом музее.

"Пленум писателей - это отличная площадка для объединения белорусских и российских писателей. У нас много общих тем: историческая, литературная, военная память. Приятно, что этот пленум проходит именно в Могилеве в преддверии 75-летия Великой Победы. Потому что для многих военная история Могилева - это Буйничское поле и та работа, которую начал проводить с первых месяцев войны Константин Симонов, навсегда оставшийся с Могилевом", - подчеркнул министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Фигура Константина Симонова имеет большое значение в придании исторической значимости танковому сражению, которое состоялось на Буйничском поле. В обороне Могилева в 1941 году бой принял 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Именно они уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Сделанные здесь снимки были опубликованы в "Известиях", благодаря им весь мир узнал о героической обороне Могилева. Позже эти события Константин Симонов описал в романе "Живые и мертвые".

Встреча писателей посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства.

Пленум продлится два дня. Во второй день делегации посетят Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского. Директор колледжа Георгий Малиновский проведет для гостей экскурсию по военной экспозиции под открытым небом и музеям колледжа. Позже писатели отправятся на крупные предприятия Могилева: ОАО "Бабушкина крынка" и ОАО "Могилевлифтмаш". Завершится пленум торжественным митингом и возложением цветов на мемориальном комплексе "Буйничское поле" и к памятному камню Константина Симонова, прах которого был развеян на этом месте.

В декабре 2019 года Союз писателей Беларуси и России отметит свое десятилетие.-0-