Уникальные работы золотошвей из Торжка привезут на "Славянский базар" в 2020 году

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уникальные произведения золотошвей из российского Торжка смогут увидеть гости "Славянского базара в Витебске" в следующем году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Проект будет реализован при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, уже обсуждаются детали его проведения. "Уверен, выставка привлечет такой же огромный интерес ценителей искусства из разных стран, как и другие проекты, реализованные на форуме при содействии Посткома СГ", - подчеркнул Владимир Терентьев.

Выставочные мероприятия "Славянского базара" всегда формируются с особой тщательностью, а потому неизменно пользуются огромной популярностью. "Многие гости фестиваля специально приезжают в эти дни в Витебск, чтобы увидеть потрясающие шедевры, входящие в сокровищницу русского искусства", - добавил депутат.

В прошлом году на "Славянском базаре" с огромным успехом прошла выставка вологодских кружевниц. В этом году в День Союзного государства у гостей и участников фестиваля была уникальная возможность увидеть реплику Большой императорской короны, изготовленной смоленскими ювелирами. Драгоценность демонстрировалась в фестивальном городе только один день. Все еще продолжаются другие не менее интересные проекты: масштабно представлено традиционное искусство Вологодчины. Многообразие художественного текстиля объединил международный арт-проект "Единение". Впервые в Витебске показаны изделия ростовских мастеров миниатюрной живописи на эмали (проект "Ростовская финифть").

Торжокское золотое шитье - русский народный художественный промысел, известный в Торжке (Тверская область) с XIII века, получивший развитие в XVIII веке и сохранившийся до настоящего времени. Изделия представляют собой вышивку золотыми и серебряными нитями по сафьяну (обувь), бархату, сукну (костюм, церковное облачение). Для шитья характерен растительный орнамент.-0-