Уникальный конный цирк Туркменистана вновь собирается с гастролями в Беларусь

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные цирки Беларуси и Туркменистана ведут переговоры о проведении гастролей группы джигитов "Галкыныш" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Туркменистане.

"При содействии посольства Беларуси в Туркменистане государственные цирки двух стран приступили к переговорам по организации гастролей группы национальных конных игр Туркменистана "Галкыныш" в Минске. Первые гастроли уникального конного цирка Туркменистана с огромным успехом прошли в Беларуси в ноябре-декабре 2012 года и заложили прочную основу сотрудничества между белорусскими и туркменскими артистами цирка", - рассказали в диппредставительстве.

В настоящее время делегация под руководством директора государственного цирка Туркменистана Аннамухаммета Иламанова прибыла в Минск для обсуждения будущих гастролей с директором Белгосцирка Владимиром Шабаном. Сторонам предстоит согласовать наиболее приемлемые сроки проведения гастролей, вписав их в насыщенный творческий график цирковых коллективов двух стран, а также решить весь спектр организационных вопросов, связанный с транспортировкой и пребыванием в Беларуси уникальных ахалтекинских скакунов.

Как отметили в посольстве, плодотворному развитию белорусско-туркменского сотрудничества в сфере циркового искусства способствует созданная сторонами нормативно-правовая база, включающая межправсоглашение о сотрудничестве в области культуры и искусства, программу сотрудничества между министерствами культуры двух стран в области культуры и искусства на 2017-2020 годы, а также план мероприятий по реализации упомянутой программы.-0-