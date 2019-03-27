Уральский народный хор до 2 апреля гастролирует по Беларуси

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уральский государственный академический русский народный хор с 26 марта по 2 апреля совершает гастрольный тур по городам Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Гастроли коллектива проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2018 года в Могилеве на V Форуме регионов Беларуси и России. Выступления прославленного хора организованы в Мозыре, Светлогорске, Молодечно, Кричеве, Осиповичах, Костюковичах, Новополоцке и Могилеве.

"Концертная программа, которую предлагают уральские артисты белорусскому зрителю - это аранжировки и обработки народных песен и танцев, авторские произведения, написанные в народной манере с неповторимым национальным колоритом Уральского региона, - отметили в пресс-службе. - Представленная артистами вокально-хореографическая композиция "Народы Урала" включает в себя впечатляющее разнообразие культуры народов (башкиры, ханты, манси и др.), отражая идею национального единства".

Гастроли завершатся 2 апреля, в день празднования Дня единения народов Беларуси и России, большим юбилейным концертом в областном Дворце культуры Могилева. Он приурочен к 15-летию подписания соглашения о сотрудничестве между Могилевским городским исполнительным комитетом и Администрацией города Екатеринбурга.

"Уральский государственный академический русский народный хор - всемирно известный коллектив, обладающий неповторимым творческим почерком и богатыми традициями, - добавили в дипмиссии. - 2019 год для коллектива - юбилейный: 75 лет творческой деятельности и выступлений на сценах 50 государств мира".-0-