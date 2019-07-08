Уровень участников детского конкурса на "Славянском базаре" очень высок - Боссон

8 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уровень участников Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре" очень высок. Такое мнение высказал сегодня журналистам по итогам первого конкурсного дня в фестивальном Витебске председатель международного жюри конкурса, популярный шведский певец, музыкант и композитор Боссон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все участники еще очень юны, но очень талантливы", - подчеркнул музыкант. По его мнению, жюри предстоит нелегкий выбор. Лично для него же главным ориентиром служат голос и харизматичность артиста. Образ тоже имеет значение, но второстепенное. "У исполнителя есть три минуты, чтобы полностью раскрыть через песню все свои возможности, поэтому очень важно чувствовать исполняемую композицию сердцем и умение передать эмоции зрителям", - считает председатель жюри.

Несколько лет назад Боссон уже принимал участие в фестивале. "У меня осталось много приятных воспоминаний, я рад вновь оказаться здесь", - добавил он.

В первый день конкурсанты исполняли эстрадные песни на языке своей страны. Зажигательным исполнением и сильным вокалом зрителей порадовали представители Ирландии, Беларуси, Италии. Красочным нарядом в национальном стиле запомнилась 9-летняя Лавалина из Индии. Традиционно высокого уровня выступление продемонстрировала участница от Казахстана. Витебская публика не скупилась на эмоции: горячими аплодисментами зрители благодарили каждого артиста.

Овации заслужила Ксения Галецкая, выступавшая в тандеме с цимбалисткой Анастасией Ванеевой из Сморгони под номером 18. Представительница Беларуси исполнила композицию "Грай". "Надеюсь, все получилось. Я просто отдавала свои эмоции зрителям, а с волнением помог справиться танец. Огромную поддержку и спокойствие оказали все, кто меня сегодня поддерживал в зале", - поделилась своими впечатлениями о первом выходе на сцену юная исполнительница. Во второй конкурсный день, 9 июля, Ксения выйдет на сцену 19-й.

Всего в этом году в конкурсе состязаются представители 21 страны. Выступления участников проходят в концертном зале "Витебск". В составе жюри - именитые музыканты, продюсеры и популярные исполнители из разных стран. Традиционно оценки жюри не озвучиваются. Церемония награждения конкурсантов состоится 11 июля.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-