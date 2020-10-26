Усадебный дом Наполеона Орды готовится принять туристов

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе Брестской области готовится принять туристов восстановленный усадебный дом Наполеона Орды, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Валентина Бородинчик.

Усадебный дом в урочище Красный Двор начали восстанавливать в 2009 году. В прошлом декабре строительно-монтажные работы завершили и объект был сдан в эксплуатацию. Сейчас сотрудники районного музейного комплекса Наполеона Орды и другие профильные специалисты заканчивают готовить научно-художественную концепцию постоянной экспозиции.

"По мере финансовых возможностей приобретаются экспонаты для экспозиции. Надеемся ее частично оформить к концу года и открыть для туристов, - отметила Валентина Бородинчик. - Мы очень заинтересованы в продвижении наследия Наполеона Орды. Создание экспозиции стоит немалых денег, но мы стараемся. Привлекаем средства, заработанные на районном субботнике, ищем спонсоров".

В родовом гнезде художника и композитора планируют создать экспозицию, посвященную жизни шляхты. "В усадебном доме работали и крестьяне, поэтому в двух комнатах хотим показать их быт и культуру. Чтобы гости могли сравнить жизнь разных сословий", - пояснила начальник отдела культуры. Туристы смогут прогуляться по 16 комнатам. Предлагается обустроить парадный зал, библиотеку, гостиную, обеденный и бальный залы, детскую, рабочий кабинет.

Есть идея в будущем заложить сад по аналогии с тем, который был в имении семьи Наполеона Орды. "Все сразу сделать невозможно. Это уже работа на перспективу. Мы заинтересованы воссоздать и хозяйственные постройки, чтобы полностью реконструировать усадебно-парковую зону", - резюмировала Валентина Бородинчик.-0-