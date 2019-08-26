Ушел из жизни известный белорусский писатель Петр Васюченко

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер белорусский писатель, языковед, критик и преподаватель Петр Васюченко в возрасте 60 лет, сообщает БЕЛТА.

Известного литературоведа не стало 25 августа.

Петр Васюченко родился в Полоцке в 1959 году. В 1981-м окончил факультет журналистики БГУ, затем аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАНБ, где и работал до 1997 года. Кандидат филологических наук с 1983 года. А с 1997-го возглавлял кафедру белорусского языка и литературы Минского государственного лингвистического университета. Он автор многочисленных книг прозы, пьес, литературоведческих монографий. Книги Петра Васюченко переводились на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки. Кроме того, были поставлены спектакли по его произведениям в разных театрах страны.-0-