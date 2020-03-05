Увидеть краски весны можно на выставке в Национальной библиотеке

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка "Палитра весны" откроется сегодня в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В Национальной библиотеке есть хорошая традиция - ежегодно проводить весенние художественные выставки ко Дню женщин. "Палитра весны" - проект-поздравление, который предназначен напомнить о скором пробуждении природы. Разноцветная палитра художественных работ не оставит равнодушным самого требовательного колориста, - рассказали в НББ.- В центре весенней палитры, конечно, цветы. Неповторимые весенние пейзажи - необычайно светло-голубые небеса, бархатные вербы, свежий воздух, которым хочется дышать, улыбки женщин, нежность чувств, фейерверк эмоций и море надежд - все это цвета весны, весь ее спектр, ее палитра".

На выставке будут представлены работы членов Белорусского союза художников - живописцев и графиков. Участники выставки - как профессионалы, чьи имена широко известны в белорусской культурной среде и за рубежом, так и молодые яркие художники.-0-