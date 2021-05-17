Увидеть легендарный орган и побывать в закулисье - Витебская филармония запустила новый проект

17 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная филармония предлагает новый проект "Сцена. Занавес. Кулисы". Зрители смогут не только посетить филармонию, чтобы послушать концерт, но и увидеть секреты подготовки музыкального спектакля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Мероприятие включает в себя экскурсию по лабиринтам филармонии, посещение репетиций солистов и творческих коллективов, осмотр костюмерной, ознакомление с работой звукорежиссера и художника по свету, обзор музыкальных инструментов. "Люди смогут ближе познакомиться с невидимой стороной работы филармонии, увидеть легендарный орган Glatter-Gotz, примерить головной убор принцессы из музыкальной сказки, сыграть и спеть вместе с музыкальным ансамблем и даже выйти на сцену, чтобы попробовать себя в роли артиста. И, конечно, в результате посмотреть музыкальное представление в зрительном зале", - рассказали в филармонии.

Проект "Сцена. Занавес. Кулисы" предназначен как для детей, так и для взрослых. Мероприятие проходит в будние дни для организованных групп. Предварительно записаться можно по телефону 8 (0212) 36-83-88.-0-